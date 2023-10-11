Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с трудностями при получении льгот за участие в СВО

Около сотни жителей Курганской области, которые принимали участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе ЧВК «Вагнер», обратились за помощью к правозащитникам в получении удостоверения ветерана боевых действий.
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