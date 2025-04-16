🌍 Зависимость рождаемости в крупных агломерациях мира от доли проживающих в квартирах. Чем выше доля проживающих в частных домах, тем выше рождаемость☝️.
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🌍 Зависимость рождаемости в крупных агломерациях мира от доли проживающих в квартирах. Чем выше доля проживающих в частных домах, тем выше рождаемость☝️.
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