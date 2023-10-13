Минтранс Подмосковья проверит готовность автобусов и такси к зиме

Минтранс Подмосковья поручил всем перевозчикам подготовить транспорт к зиме. Это необходимо, так как при снижении температуры летние шины теряют эластичность и ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии