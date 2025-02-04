В МИД РФ заявили, что остановка боевых действий нужна США для снижения расходов на Киев

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в приостановке боевых действий на Украине, поскольку это позволит снизить финансовые затраты на поддержку Киева, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.