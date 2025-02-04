Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в приостановке боевых действий на Украине, поскольку это позволит снизить финансовые затраты на поддержку Киева, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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