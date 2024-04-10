WP: каждый день промедления конгресса США усложняет положение ВСУ

На фоне использования Россией новых военных тактик Украина «отчаянно нуждаются» в дополнительной американской помощи, и каждый день промедления конгресса усложняет положение и без того тяжёлое положение ВСУ, пишет The Washington Post.
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