Посол Волынкин: Россия с уважением относится к выбранному Туркменией курсу

Российская сторона с большим уважением относится к нейтралитету Туркменистана. Об этом заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в статье, опубликованной в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
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