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Милонов предложил штрафовать и отправлять на СВО желающих развестись

Милонов предложил штрафовать и отправлять на СВО желающих развестись

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо бороться с желающими развестись россиянами. Политик отметил, что сам он находится «на стороне добра» и поэтому предлагает ввести штрафы за попытку подать на развод.

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Комментарии
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Meerflieger
Этот дурачок хочет добиться того, что браки вообще перестанут заключать? Он хотя бы на шаг в состоянии последствия просчитать?
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23 час.

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