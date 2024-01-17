Милонов предложил штрафовать и отправлять на СВО желающих развестись

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо бороться с желающими развестись россиянами. Политик отметил, что сам он находится «на стороне добра» и поэтому предлагает ввести штрафы за попытку подать на развод.
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