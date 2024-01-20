Член клуба "Дигория" Гераскин: выставка "Россия" показывает масштабы страны

Студия Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) запустила новую рубрику "Голос молодых" на выставке-форуме "Россия", в рамках которой представители молодого поколения экспертов обсудили работу выставки.
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