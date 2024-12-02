Пленный солдат узнал о том, что находится в Курской области, попав на позицию

Пленный солдат ВСУ Горбатко рассказал, что его обманом отправили в Курскую область. Командиры подразделения солдата говорили ему и его сослуживцам, что их доставили на Курское направление всего на три дня, передали в Минобороны РФ слова пленного.
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