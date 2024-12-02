НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Пленный солдат узнал о том, что находится в Курской области, попав на позицию

Пленный солдат узнал о том, что находится в Курской области, попав на позицию

Пленный солдат ВСУ Горбатко рассказал, что его обманом отправили в Курскую область. Командиры подразделения солдата говорили ему и его сослуживцам, что их доставили на Курское направление всего на три дня, передали в Минобороны РФ слова пленного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх