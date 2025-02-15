В феврале 2025 года пенсионеры России получат индексацию свыше 9,5%, — эксперт Ирэн ОрлонскаяС 1 января 2025 года ожидается увеличение пенсий для инвалидов, пожилых людей и семей, оставшихся без кормильца, на 7,3 %.