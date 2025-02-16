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Царьград

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Госизмена в Курской области? Скандал с командирами набирает обороты, пока бойцы идут вперёд

Госизмена в Курской области? Скандал с командирами набирает обороты, пока бойцы идут вперёд

В Курской области набирает обороты скандал с командирами и сбором личных данных. Участников предупредили об ответственности за госизмену.

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Комментарии
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Амара Карпова
Рыба гниет с головы💯
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17 час.
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