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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о фестивале «Друзья Петербурга»: «По приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра Курентзиса. Удивительная музыка. Всегда говорю игрокам, что Петербург – город не только спорта»

«Фестиваль «Друзья Петербурга» продолжается – и вчера я по приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

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