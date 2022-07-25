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Суд признал правоту УФАС в деле о перекрытии улицы Францева в Уссурийске

Суд признал правоту УФАС в деле о перекрытии улицы Францева в Уссурийске

В Приморье завершился суд по иску администрации Уссурийска к краевой антимонопольной службе. Власти округа не согласились с предупреждением ФАС, связанным с перекрытием дороги по улице Францева, и пытались его оспорить.

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