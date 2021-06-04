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Да говори ты прямо - признаёшь Крым или нет?

Да говори ты прямо - признаёшь Крым или нет?

Алексей Задунайский Вот же шельма, всё у него с вывертами, и даже Крым нормально признать не может.

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Эдуард Александров
Многовекторный наш хитрый жук Хрыхорыч... ну, ничего, на хитрую жопу... как говорится...
Алексей Андреевич
вся его суть
Владимир Лисуков
Хамелеон уже допрыгался, нашим, вашим, нашим, вашим. На хитрую жопу подкрадывается хрен с винтом. Скоро он его поразит так, что глаза натянутся на жопу. Халуй многовекторный.
Walery
Ну почему так категорично? Завтра войдет в состав России и что - российские и не только олигархи опять устроят залоговые аукционы... А белорусы привыкли к Профсоюзным комитетам на производствах, а россияне какую социальную защиту на производствах имеют. Имеют 12-ти пока часовой рабочий день? Что ждет белорусов в России? По мне так войти в состав Белоруссии с ее Социализмом. Но как это все совместить - российских дворян и графьев и белорусских трудящихся? Работы для президентских мозгов много, очень много - все должно хорошо получиться и торопливость не в место. Сегодня самолеты и Крым... и посмотрим. Завтра деньги... и посмотрим. После завтра образование и медицину... и только лучшее. И Работающую Конституцию и механизмы ее реализации. А то как в Казахстане получится - Конституция РК есть, но статьи ее не работают - кругом феодализм, дискриминация и бесправие, как при баях ы 19-м веке.
Владимир Лисуков
Значит, надо перенести и в Россию социализм. А то российский народ намаялся от американского капитализма до самой жопы, уже дышать тяжело.
Мария
Без Сталинских методов избавиться от Чубайсов не получится. Вот они и боятся Сталина, даже мёртвого.
Владимир Лисуков
Честно говоря, нувориши и внутренние предатели интересов российского народа так утомили, что нормальный народ уже не против возвращения Сталинских методов. Однако для особо нормальных и патриотичных людей уже существует цифровой концлагерь, а негодяям по-прежнему зелёная дорога.
curkakozel
афффтырь, ты дыбыл?? Спроси с начало у российских компаний, почему они не работают в Крыму? (не признают), а потома уж рассуждай о других государствах!!
Нина
Как политик ,уже выдохся,как мужчина, выглядит неприятно!
Валерий Антохин
у нас своих пройдох хватает которые Крым не признают
Игорь
"Эта политическая пгоститутка Тгоцкий сп.здил бгоневик, а с г-гузовика я выступать не намеген!" В.И.Ленин, из неопубликованного.
marat gleizer
Лукашка просто политическая проститутка. С ним надо говорить жестко и денег ему не давать. тогда может он образуется!!!

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