Да говори ты прямо - признаёшь Крым или нет?

Темы дняПолитикаДа говори ты прямо - признаёшь Крым или нет? Алексей Задунайский Вот же шельма, всё у него с вывертами, и даже Крым нормально признать не может.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭдуард АлександровМноговекторный наш хитрый жук Хрыхорыч... ну, ничего, на хитрую жопу... как говорится...Алексей Андреевичвся его сутьВладимир ЛисуковХамелеон уже допрыгался, нашим, вашим, нашим, вашим. На хитрую жопу подкрадывается хрен с винтом. Скоро он его поразит так, что глаза натянутся на жопу. Халуй многовекторный.WWaleryНу почему так категорично? Завтра войдет в состав России и что - российские и не только олигархи опять устроят залоговые аукционы... А белорусы привыкли к Профсоюзным комитетам на производствах, а россияне какую социальную защиту на производствах имеют. Имеют 12-ти пока часовой рабочий день? Что ждет белорусов в России? По мне так войти в состав Белоруссии с ее Социализмом. Но как это все совместить - российских дворян и графьев и белорусских трудящихся? Работы для президентских мозгов много, очень много - все должно хорошо получиться и торопливость не в место. Сегодня самолеты и Крым... и посмотрим. Завтра деньги... и посмотрим. После завтра образование и медицину... и только лучшее. И Работающую Конституцию и механизмы ее реализации. А то как в Казахстане получится - Конституция РК есть, но статьи ее не работают - кругом феодализм, дискриминация и бесправие, как при баях ы 19-м веке.Владимир ЛисуковЗначит, надо перенести и в Россию социализм. А то российский народ намаялся от американского капитализма до самой жопы, уже дышать тяжело.ММарияБез Сталинских методов избавиться от Чубайсов не получится. Вот они и боятся Сталина, даже мёртвого.Владимир ЛисуковЧестно говоря, нувориши и внутренние предатели интересов российского народа так утомили, что нормальный народ уже не против возвращения Сталинских методов. Однако для особо нормальных и патриотичных людей уже существует цифровой концлагерь, а негодяям по-прежнему зелёная дорога.Ccurkakozelафффтырь, ты дыбыл?? Спроси с начало у российских компаний, почему они не работают в Крыму? (не признают), а потома уж рассуждай о других государствах!!ННинаКак политик ,уже выдохся,как мужчина, выглядит неприятно!Валерий Антохину нас своих пройдох хватает которые Крым не признаютИгорь"Эта политическая пгоститутка Тгоцкий сп.здил бгоневик, а с г-гузовика я выступать не намеген!" В.И.Ленин, из неопубликованного.MGmarat gleizerЛукашка просто политическая проститутка. С ним надо говорить жестко и денег ему не давать. тогда может он образуется!!!Комментировать
Свежие комментарии