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Интересный Сочи | Куда сходить

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Александр Сгадов выступит в ДК Центральный с концертом “Чернобыль — памяти

Александр Сгадов выступит в ДК Центральный с концертом “Чернобыль — памяти страница” 🗓 26 апреля, 12:00 📍 Горького, 85 📍 Вход свободный 🎤 Интересный Сочи.

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