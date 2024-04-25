Александр Сгадов выступит в ДК Центральный с концертом “Чернобыль — памяти страница” 🗓 26 апреля, 12:00 📍 Горького, 85 📍 Вход свободный 🎤 Интересный Сочи.
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Александр Сгадов выступит в ДК Центральный с концертом “Чернобыль — памяти страница” 🗓 26 апреля, 12:00 📍 Горького, 85 📍 Вход свободный 🎤 Интересный Сочи.