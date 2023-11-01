Румыния планирует уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин

Румыния установит пенсионный возраст для мужчин и женщин на уровне 65 лет с 2035 года, в соответствии с пенсионным законодательством, предложенным Министерством труда и принятым в рамках Фонда восстановления и устойчивости Румынии.
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