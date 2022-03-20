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Захарова съязвила в ответ на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией

Захарова съязвила в ответ на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией

Захарова съязвила в ответ на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией AlexCoderЗахарова съязвила в ответ на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией AlexCoder В МИД уверены, что Берлин даже на таком абсурде не остановится Глава министерства сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал граждан ФРГ потреблять меньше мяса – немецкий государственный служащий мотивировал свое высказывание тем, что ограничение в потреблении указанного продукта позволит “бороться” с Российской Федерацией.

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