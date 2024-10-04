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Пугачева прислала венок, поклонники несут цветы: в Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным

Пугачева прислала венок, поклонники несут цветы: в Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным

1 октября в СМИ появилась печальная новость — народный артист Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет.

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