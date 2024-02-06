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Закон, порядок, государство

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"Резко прикрыли": строительство "скандальной" стройки остановлено во Владивостоке

"Резко прикрыли": строительство "скандальной" стройки остановлено во Владивостоке

Во Владивостоке отменили разрешение на пристройку торгового объекта к дому по улице 2-я Круговая, 12А.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Просто вынести решение о прекращении строительства - это СИЛЬНО ! А то, что прокуратура должна расследовать действия Администрации Владивостока, давшей разрешение на строительство, - об этом - тишина. А ведь там явная  коррупция и превышения должностных полномочий. Но, видимо, Прокуратуру такие &quot;мелочи&quot; не интересуют. А значит и действия самой Прокуратуры надо проверять. Ну если по Закону, а не по понятиям региональной номенклатуры. Впрочем в Приморье губернатором сидит человек с очень &quot;интересной&quot; биографией. Как он &quot;вылетел&quot; из кресла губернатора Сахалина - не принято громко говорить.  Но, видимо сахалинские  &quot;наработки&quot; у г-на Кожемяко остались. Вот почему  &quot;косяки&quot; Администрации столицы Приморья - г-на Кожемяко не заботят. &quot;Рука руку моет&quot;.
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