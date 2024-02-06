"Резко прикрыли": строительство "скандальной" стройки остановлено во Владивостоке

ЮВ

Юрий Во

Просто вынести решение о прекращении строительства - это СИЛЬНО ! А то, что прокуратура должна расследовать действия Администрации Владивостока, давшей разрешение на строительство, - об этом - тишина. А ведь там явная коррупция и превышения должностных полномочий. Но, видимо, Прокуратуру такие "мелочи" не интересуют. А значит и действия самой Прокуратуры надо проверять. Ну если по Закону, а не по понятиям региональной номенклатуры. Впрочем в Приморье губернатором сидит человек с очень "интересной" биографией. Как он "вылетел" из кресла губернатора Сахалина - не принято громко говорить. Но, видимо сахалинские "наработки" у г-на Кожемяко остались. Вот почему "косяки" Администрации столицы Приморья - г-на Кожемяко не заботят. "Рука руку моет".