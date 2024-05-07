Без названия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что инаугурация Владимира Путина проводится не для того, чтобы получить оценку от Запада.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что инаугурация Владимира Путина проводится не для того, чтобы получить оценку от Запада.
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