Без названия

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что инаугурация Владимира Путина проводится не для того, чтобы получить оценку от Запада.

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