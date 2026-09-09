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Культурология.рф

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Вокруг света: Лестницы, которые упираются в потолок, а в шкафах – глухие стены: Зачем построила странный дом Сара Винчестер

Вокруг света: Лестницы, которые упираются в потолок, а в шкафах – глухие стены: Зачем построила странный дом Сара Винчестер

Калифорнию называют «золотым штатом» Америки, но она известна не только своим голливудским гламуром, высокими технологиями Кремниевой долины и живописными километрами береговой линии, но и частью истории винтовки Винчестер, покорившей Запад.

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