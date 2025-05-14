Беглов: «Ключевой приоритет развития Петербурга — мегапроекты»

Это самая сложная часть программы городских властей По каждому из направлений стратегического развития Петербурга власти города взяли на следующую пятилетку высокие обязательства, отметил губернатор Александр Беглов, выступая с итогами о проделанной работе перед депутатами ЗакСа Петербурга 14 мая.