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Петербургский дневник

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Беглов: «Ключевой приоритет развития Петербурга — мегапроекты»

Беглов: «Ключевой приоритет развития Петербурга — мегапроекты»

Это самая сложная часть программы городских властей По каждому из направлений стратегического развития Петербурга власти города взяли на следующую пятилетку высокие обязательства, отметил губернатор Александр Беглов, выступая с итогами о проделанной работе перед депутатами ЗакСа Петербурга 14 мая.

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