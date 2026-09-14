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Маск: SpaceX планирует вывести ИИ-суперкомпьютеры на орбиту в 2027 году

Маск: SpaceX планирует вывести ИИ-суперкомпьютеры на орбиту в 2027 году

Godofredo A. VГЎsquez/AP/TASS Компания SpaceX планирует в 2027 году вывести на орбиту вычислительные системы Nvidia для задач искусственного интеллекта.

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