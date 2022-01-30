Как живут американцы в России

автор - бабкины секреты Как американцы живут в России? По разному живут! А некоторые живут весело живут! Ну просто ах как весело) Почему то приезжающие в Россию на долго, думают что им все позволено.
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