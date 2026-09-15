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Смоленск 2.0

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В Госдуме внесли на рассмотрение проект закона об увеличении минимальной пенсии до 50 тысяч рублей

В Госдуме внесли на рассмотрение проект закона об увеличении минимальной пенсии до 50 тысяч рублей

Депутаты от "Справедливой России" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение минимальной страховой пенсии по старости до 50 тыс.

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