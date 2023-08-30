Русские войска заманили армию Украины в ловушку в запорожских и донецких степях. Оборонять Киев и Одессу теперь некому.

Erl Schweizer

Конституция РФ начинается словами: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, ... ", далее неоднократно Конституция РФ констатирует равенство в правах народов, населяющих Россию. Автор как и стабильно русский националистический Царьград, подпитываемый и вдохновляемый не только Малофеевым, но и Н.Михалковым, стабильно по прямой аналогии с украинскими националистами вдалбливают в мозги народов России русский националистический яд, который уже активно и губительно начал травить людей, вызывать ненависть к мигрантам и не только. Эстафету втаптывания Конституцию в грязь подхватывают депутаты, сенаторы, порой и люди высшего ранга. Я живу в другом государстве и на своей шкуре чувствую, как националистическая зараза в России настраивает и в Средней Азии население против русских, против России. Мир взаимосвязан, не следишь за базаром, плюешь на другие народы, к тебе будет такое же отношение вне зависимости от официальной врунгель-пропаганды где бы то ни было и при любой патриотической крыше.