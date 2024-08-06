Чреда неудач и провалов на фронтах, непонятные перестановки в командовании бригад и вредительские решения свидетельствуют о том, что в командовании ВСУ есть силы, которые играют против Украины.
Офицер ВСУ: «Нас готовят к тому, что пора договариваться – иначе п…ц»
Комментарии
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федор
Друзенко рагуль конченный ! Вот яйца тварь тебе и вырежут наши доблестные бойцы!!!!! Ты сам гнида накаркал свою участь, теперь трясись слизняк….
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17 час.
brigadier21 Snytsarienko
Пи...ц укропии будет вне зависимости от того, кто будет командующим ВСУ и даже ВГК по стране в целом - просто ресурсные базы не сопоставимы даже при одинаковой успешности одинаково эффективных ВС (что и близко не так) - предельно измотанные части дадут многочисленные обвалы фронта и сначала на одном, потом на двух направлениях группировки хохлов будут выбиты под нуль. А дальше паника и грандиозный драп тыловых, не обстрелянных частей.
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15 час.
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