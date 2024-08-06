Офицер ВСУ: «Нас готовят к тому, что пора договариваться – иначе п…ц»

brigadier21 Snytsarienko

Пи...ц укропии будет вне зависимости от того, кто будет командующим ВСУ и даже ВГК по стране в целом - просто ресурсные базы не сопоставимы даже при одинаковой успешности одинаково эффективных ВС (что и близко не так) - предельно измотанные части дадут многочисленные обвалы фронта и сначала на одном, потом на двух направлениях группировки хохлов будут выбиты под нуль. А дальше паника и грандиозный драп тыловых, не обстрелянных частей.