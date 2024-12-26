Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Не верьте в европейских солдат на украинской земле»: в ЕС назвали две причины для скепсиса

«Не верьте в европейских солдат на украинской земле»: в ЕС назвали две причины для скепсиса

Американское «Радио Свобода» со ссылкой на трех собеседников, не уполномоченных официально комментировать эту тему СМИ пишет, что дипломаты Евросоюза  в данный момент скептически оценивают возможность появления европейских миротворцев на Украине, если в состав этой миссии не будут привлечены США и если администрация последних не даст согласия на такой шаг.

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