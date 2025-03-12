Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    То, что они нам предложили выгодно только им. Поэтому, придется биться до победы."Извините, мира н...
  • Eduard
    Прибалтика куплена русскими царями,надо вернуть ее,а так называемое"кореное" якобы население отправить в Сибирь БАМ с...«Мы лучше посмотр...
  • Eduard
    Россия должна вернуть свои территории,а не глупо наблюдать,кто скорее сдохнет!«Мы лучше посмотр...

Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона

Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона

Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона Альбац примерами из детства попыталась оправдать заподозренного в педофилии Оксимирона @ Александр Авилов/Агентство «Москва» Tекст: Елена Калашникова Предметом нового конфликта среди российских либералов, преимущественно уже съехавших из России на волне протеста против СВО, стал вопрос, можно ли заниматься сексом с детьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх