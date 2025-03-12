Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона Альбац примерами из детства попыталась оправдать заподозренного в педофилии Оксимирона @ Александр Авилов/Агентство «Москва» Tекст: Елена Калашникова Предметом нового конфликта среди российских либералов, преимущественно уже съехавших из России на волне протеста против СВО, стал вопрос, можно ли заниматься сексом с детьми.