Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона Альбац примерами из детства попыталась оправдать заподозренного в педофилии Оксимирона @ Александр Авилов/Агентство «Москва» Tекст: Елена Калашникова Предметом нового конфликта среди российских либералов, преимущественно уже съехавших из России на волне протеста против СВО, стал вопрос, можно ли заниматься сексом с детьми.
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