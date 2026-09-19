Древних мегалитов нет Мачу-Пикчу Говоря о мегалитах, обыватель – средний человек, тут же представляет мысленно гигантские блоки, тщательно обработанные, плотно подогнанные друг другу, так что не скреплены строительным раствором, и чаще всего на фоне высоких скалистых вершин.
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