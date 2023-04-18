В московском метро произошло два сбоя на БКЛ

Дептранс Москвы дважды за утро сообщил, что поезда на БКЛ ходят с увеличенным интервалом<p class="p1"><strong>На Большой кольцевой линии столичного метро несколько раз увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке.
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