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Царьград

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"Cringe" возглавило рейтинг самых раздражающих англицизмов среди граждан России. Что ещё?

"Cringe" возглавило рейтинг самых раздражающих англицизмов среди граждан России. Что ещё?

Слово cringe стало самым раздражающим англицизмом для русских, показало исследование Skyeng, при этом основная причина неприязни — неприятное звучание иностранных слов в русской речи.

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