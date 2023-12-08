Житель Магнитогорска получил срок за причинение вреда здоровью прохожему

В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении обвиняемого по ч. 1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные Прокуратуры по Челябинской области.
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