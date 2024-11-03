Страна и люди
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Страна и люди

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Специалисты МТО обеспечили продовольствием бойцов группировки «Север»

Специалисты МТО обеспечили продовольствием бойцов группировки «Север»

Подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Север» в зоне специальной операции организовано постоянное тыловое обеспечение военных, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

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