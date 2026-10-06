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Новые хирург и эндокринолог начали прием пациентов в поликлинике № 5 в Мытищах

Новые хирург и эндокринолог начали прием пациентов в поликлинике № 5 в Мытищах

В поликлиническом отделении № 5 Мытищинской больницы произошло пополнение штата. Как сообщили в медучреждении, к работе приступили два молодых специалиста: хирург Рахимджон Юсупов и эндокринолог Евгения Ширяева.

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