По словам продюсера, продажи Like a Dragon: Infinite Wealth в Японии “невероятно высоки” И...

По словам продюсера, продажи Like a Dragon: Infinite Wealth в Японии “невероятно высоки”Игра Like a Dragon: Infinite Wealth от студии Ryu Ga Gotoku пользуется огромным успехом с момента выхода в январе этого года: за первую неделю было продано более миллиона копий.
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