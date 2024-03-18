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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам продюсера, продажи Like a Dragon: Infinite Wealth в Японии “невероятно высоки” И...

По словам продюсера, продажи Like a Dragon: Infinite Wealth в Японии “невероятно высоки” И...

По словам продюсера, продажи Like a Dragon: Infinite Wealth в Японии “невероятно высоки”Игра Like a Dragon: Infinite Wealth от студии Ryu Ga Gotoku пользуется огромным успехом с момента выхода в январе этого года: за первую неделю было продано более миллиона копий.

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