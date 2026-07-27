Николай Цискаридзе — Скандал с «брошенным сыном» и разоблачение

Осенью 2019 года российский шоу-бизнес замер в ожидании. 19-летний Тимур Акперов, начинающий актер и певец из Азербайджана, сделал заявление, от которого у публики перехватило дыхание: он — внебрачный сын самого Николая Цискаридзе, легенды балета, народного артиста России и ректора Академии русского балета имени Вагановой.
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