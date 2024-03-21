Запад создаст вокруг Киева буферную зону из своих войск

РИАМО - 21 мар.Великобритания предлагает разместить вокруг Киева войска стран НАТО, чтобы дать возможность ВСУ напарвить свои подразделения на поле боя на восток Украины, пишут РИА Новости со ссылкой на статью в журнале «Национальная оборона».
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