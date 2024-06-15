Минюст хочет дать новые полномочия сотрудникам ФСИН

Министерство юстиции РФ хочет расширить полномочия сотрудников ФСИН. Согласно поправкам к законам об уголовно-исполнительной системе, подготовленным ведомством, полномочия прибавятся в части применения физической силы, цензуры и спецсредств, сообщает РБК.
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