Удары США по Йемену привели к гибели трех мирных жителей

Три мирных жителя погибли в результате ударов по занятой хуситами столице Йемена Сане американских военных, сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи 6 апреля на своей странице в соцсети X.
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