Видеокарта VGA для микроконтроллера

﻿﻿Автор текста: natim Больше интересных фотографий и комментариев в оригинальном материале Иногда при разработке устройств на микроконтроллерах возникает необходимость вывести на экран большой объем информации или вывести информацию на большой экран, чтобы ее можно было прочитать с большого расстояния.