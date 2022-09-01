Новая Лада Веста: 3 крутых фишки, которых раньше не было

Возможно, перед нами последние экземпляры Vesta NG в том виде, в котором задумывалось обновление. Материалы по теме Почему последние? Потому что в начале 2023 года Весту начнут собирать в Тольятти, и какой она будет после импортозамещения, неясно.
Возможно, перед нами последние экземпляры Vesta NG в том виде, в котором задумывалось обновление. Материалы по теме Почему последние? Потому что в начале 2023 года Весту начнут собирать в Тольятти, и какой она будет после импортозамещения, неясно.
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