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Путин отказался веселиться: ВВП раскрыл свои следующие ходы на украинском фронте

Путин отказался веселиться: ВВП раскрыл свои следующие ходы на украинском фронте

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Комментарии
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Я
Яна
Беда армян в том, что они претендовали на территорию,которая им не принадлежала.
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11 час.
саша дмитренко
не имея   денег  и  хорошей  армии)))
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7 час.
Вадим Филин
Это не беда, это их вина!
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38 мин.

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