Путин отказался веселиться: ВВП раскрыл свои следующие ходы на украинском фронте

И заодно сломал всю игру Пашиняна Самая главная «информационная бомба» очередного программного выступления Владимира Путина на Валдайском клубе «взорвалась» за считанные минуты до его финала.
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