Эндокринолог предупредил об опасности ранних арбузов

Ранние арбузы могут стать причиной проблем с ЖКТ. При этом, нет никаких критериев правильного выбора этого плода, поэтому стоит его употреблять только в местах сбора рассказал врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.
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