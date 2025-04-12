Россия лидирует в плазменных (электрических) двигателях, а западные компании заимствуют наши идеи, о чём заявил глава Digital Evolution Ventures

Россия лидирует в плазменных (электрических) двигателях и сохраняет потенциал лидерства в развитии двигателей для космических аппаратов самого разного назначения, о чем заявил генеральный директор управляющей компании венчурного фонда Digital Evolution Ventures (ГК «Росатом») Евгений Кузнецов.
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