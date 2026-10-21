© Ground Picture/Shutterstock/FOTODOMНейросеть SALF-Net научилась слушать музыку коротких видео и присваивать ей эмоциональные метки — «веселая», «романтичная», «энергичная», даже если запись искажена, а слов песни просто нет.
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