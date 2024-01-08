Минздрав Газы: число погибших жителей анклава превысило 23 тысячи человек

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS В результате обстрелов сектора Газа и проведения наземной операции Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года в палестинском анклаве погибли свыше 23 тысяч человек.
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