Federal Register: у самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами

У трех моделей самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами. Об этом сообщил Federal Register, официальный журнал правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения.
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