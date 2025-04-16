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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Николай Басков в шоке, что не может закончить ремонт в своем доме и объяснил почему (видео)

Певец Николай Басков в прошлом году купил загородный дом и сейчас активно занимается его ремонтом. Артист сообщил, что работы уже близятся к завершению, но некоторые элементы интерьера и мебели все еще находятся в ожидании, так как их приходится заказывать за границей.

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