Николай Басков в шоке, что не может закончить ремонт в своем доме и объяснил почему (видео)

Певец Николай Басков в прошлом году купил загородный дом и сейчас активно занимается его ремонтом. Артист сообщил, что работы уже близятся к завершению, но некоторые элементы интерьера и мебели все еще находятся в ожидании, так как их приходится заказывать за границей.
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