Штурмовики Су-25 ударили по технике ВСУ в зоне действия Юга

Также была поражена живая сила противника Штурмовики Су-25 ударили по бронированной технике и живой силе украинской армии в зоне ответственности «Южной» группировки войск, после результативного боевого применения вооружения экипажи вернулись на аэродром, сообщили в Министерстве обороны России.
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